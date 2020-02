Dès ce jeudi 27 février et jusqu'au 8 mars, la Ville de Marche-en-Famenne accueillera le théâtre mobile "La Boite à chansons" sur la place aux Foires. Une organisation des ASBL "La Boite Noire" et "KDolls". Parmi les artistes, le chanteur Francis Lalanne et la jeune pianiste et comédienne Anaïs Elba. L'organisateur Cédric Monnoye nous en dit plus sur l'événement...