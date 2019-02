Marche-en-Famenne: l'e-square a ouvert ses portes à l'automne dernier

A Marche-en-Famenne, depuis l'automne dernier l'e-square a ouvert ses portes. Il offre un espace de co-worging, mais pas seulement. Plus qu'un simple espace de travail partagé pour les porteurs de projets et les indépendants, c'est aussi un centre de créativité numérique avec un FABLAB. Il s'agit d'un laboratoire de fabrication avec diverses machines de pointe à disposition de tous : imprimantes 3D, scanners 3 D, découpe laser... C'est le premier FABLAB de la province. Michaël Cravatte, animateur :

"On va produire des pièces, les réparer, prototyper, tester, et mettre le pied à l'étrier aussi bien d'étudiants, que de personnes du grand public, des entreprises... Ca va tourner avec des start-up qui vont vouloir lancer des produits et les tester."

Le Fablab s'adressera aussi bientôt aux enfants :

"Les enfants vont pouvoir créer des petits personnages, les modéliser comme dans un film, et puis les imprimer en 3D. Plein d'activités avec les enfants et les écoles, et plus tard ça va former des ingénieurs, ou des gens qui vont travailler pour l'espace."