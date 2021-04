Marche-en-Famenne : fermeture pendant trois jours du "rond-point militaire" pour des travaux de réhabilitation

Du 13 au 15 avril, "le rond-point militaire" à l’entrée de Marche-en-Famenne sera complètement fermé à la circulation. Le SPW mobilité et infrastructures profite des congés scolaires de Pâques pour réhabiliter pendant trois jours le revêtement du rond-point.

Modifications des conditions de circulation

Pendant ces trois jours de fermeture, des déviations seront mises en place :

➢ Les usagers qui viennent de Liège (N63) et qui se dirigent vers Marche seront invités à emprunter la N929, puis la N4.

➢ Les usagers venant du centre de Marche, de Bourdon (N86) et de la N4 qui veulent rejoindre Liège via la N63 seront invités à emprunter la N4, puis la N929.

➢ Les usagers qui viennent de la N4 et qui souhaitent se diriger vers Hotton seront invités à circuler via le centre de Marche.

Le centre de vaccination du WEX reste accessible

Les usagers devant rejoindre le centre de vaccination seront invités à emprunter la Nationale 4, puis le contournement (N839). Pour les usagers venant de Liège (N63) ou de Bourdon (N86) il vaut mieux partir un peu plus tôt à cause des déviations mises en place.

Ces travaux clôtureront la réhabilitation de la N63 entre Marche-en-Famenne et Baillonville entamée l’année dernière avec la réfection de la voirie dans les deux sens de circulation sur trois km. Les voies ont été totalement libérées pendant l’hiver. La dernière phase concerne cette réhabilitation de trois jours du revêtement du rond-point. Ces travaux représentent un budget total d’environ 1.563.000 € HTVA.