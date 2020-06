Marche-en-Famenne: démantèlement d'un trafic de stupéfiants

La zone de police Famenne-Ardenne a annoncé jeudi avoir démantelé un important trafic de stupéfiants. Seize personnes ont été interpellées, parmi lesquelles dix ont été inculpées et quatre placées sous mandats d'arrêt.

Du 15 au 22 juin, la police de Famenne-Ardenne a mené des perquisitions et interpellé plusieurs suspects dans le cadre d'un important trafic de cannabis et de cocaïne, a précisé le commissaire divisionnaire de la zone, Daniel Sommelette :

"Les nombreux devoirs d'enquête menés dans le cadre de ce dossier piloté par les enquêteurs de la section "stups", sous la direction du procureur de division de Marche et d'un juge d'instruction, ont abouti à la saisie de plus de 3,6 kilogrammes de cannabis, 95 grammes de cocaïne, 11.000 euros, trois véhicules, de nombreux téléphones portables et deux armes".

Le trafic s'opérait principalement dans les communes de Marche, Hotton, Durbuy et Érezée. Il impliquait des habitants de Famenne-Ardenne et de la région liégeoise. Préalablement aux perquisitions et interpellations, un travail de recherche a été mené durant plusieurs mois afin de déterminer le mode opératoire et le rôle des différents suspects de ce trafic.

