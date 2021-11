Marche-en-Famenne: coup d’envoi de la campagne provinciale du "Ruban blanc"

La campagne du " Ruban blanc ", lancée ce jeudi à Marche-en-Famenne, symbolise la lutte contre les violences faites aux femmes. Á 14 heures, au départ de la salle St François, la Province organise différentes activités de sensibilisation. Il y aura une marche et la mise en place d’un Ruban en mailles confectionné par Vie Féminine ainsi que des témoignages.

Un sac à pains pour se faire aider

L’une des actions originales de la Province c’est la diffusion de ce message "Rien ne justifie la violence conjugale", un message que vous pourrez lire sur votre sac à pains.

Patty Schmit (coordinatrice de l’axe violence au sein de la Province du Luxembourg) : " Avec le contexte de la crise sanitaire, nous ne savions pas très bien ce que nous pouvions organiser ou non. Du coup, nous avons essayé de trouver un outil qui nous paraissait le plus banal possible et qui pouvait toucher un maximum de personnes. Nous avons pensé au sac à pains en nous disant que tout le monde pouvait aller acheter un pain et que c’était un support super intéressant par rapport à notre démarche ".

Un numéro d’appel

Sur ce sac figure le 0800 30 030, un numéro que victimes, témoins ou auteurs ne doivent pas hésiter à appeler.

" Chaque personne peut se faire aider, précise Patty Schmit. Il est important de s’adresser à des professionnels car on aurait envie de sortir les personnes et de les sauver à tout prix. Mais il y a certaines choses à faire ou à ne pas faire. C’est pour cette raison que j’encourage les personnes concernées, soit à contacter des professionnels, soit à contacter cette ligne d’écoute qui pourra vous donner des informations précises sur la marche à suivre ".

72.000 sacs à pains ont été imprimés avec ce message de sensibilisation. Ils seront disponibles dans les 80 boulangeries de la province du Luxembourg affiliées à la Fédération francophone des boulangers.

La Province a aussi mis à jour la brochure " Séparation du couple, violences conjugales… Et si on en parlait ? " Elle propose également la diffusion d’une capsule vidéo.

Jusqu’au 6 décembre, des conférences, et des expositions sont proposées par divers partenaires comme le Centre d’action laïque, le CAL Luxembourg et les femmes prévoyantes socialises.