Marbehan: le Karité propose un calendrier de l’Avent inversé pour aider les migrants

Le Karité, collectif citoyen d’aide aux migrant.e.s en transit sur la commune d’Habay propose, pour la deuxième année, un calendrier de l’Avent inversé.

Des dons non périssables

Du 1er au 24 décembre, chaque jour, vous glissez dans une caisse un don, du beurre de cacahuète, des biscuits, des dattes, des tomates pelées, du savon, des gants, etc…

Les bénévoles du Karité utiliseront ensuite ces dons dans leur centre d’hébergement à Marbehan ou encore dans les bois près de l’autoroute où dorment les migrants. Les dons sont bien nécessaires pour aider ces personnes.

Julia Bailly (une des bénévoles du karité) : "Les migrants en transit, ce sont des personnes qui tentent de rejoindre l’Angletere et qui se retrouvent aujourd’hui sur nos routes. Il existe de nombreuses initiatives en Belgique pour venir en aide à ces personnes mais malgré cela, beaucoup d’entre eux sont à la rue. Du coup, le Karité apporte de l’aide de deux manières. Tout d’abord, il y a un centre d’hébergement, situé à Marbehan, qui accueille 12 personnes et un groupe de soutien au petit bois qui vient en aide aux personnes qui logent dans les bois autour de l’autoroute en approvisionnant en eau, en nourriture et en vêtements ces personnes".

Vous apportez votre caisse à l’un des points de dépôt, situé à Marbehan, Habay-la-Vieille, Rulles, Mortinsart, Lahage, Orsinfaing, Rossignol, Anlier, Chiny ou au Centre Culturel de Habay. Vous pouvez également faire un don sur le compte du karité ou proposer votre aide comme bénévole.