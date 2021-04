Manhay: démission du Bourgmestre Marc Generet

A Manhay, le Bourgmestre Marc Generet a finalement décidé de démissionner.

Dans un communiqué, Marc Generet évoque le pas de côté qui lui a été demandé. Il évoque également le souhait de prendre du temps pour lui et de s'occuper de sa famille et de sa santé, après la maladie qui l'a frappé l'an dernier, et cela après 27 ans de vie communale. Une décision qui survient deux semaines après l'annonce de la démission des premier et troisième échevins, Geoffrey Huet et Patrick Loos qui disaient ne plus partager totalement la vision de la gestion communale du Bourgmestre. Les deux échevins ont demandé un délai de réflexion.