Mandat d'arrêt confirmé pour Philippe Lempereur devant la Chambre du Conseil

Ce vendredi, la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arlon a confirmé pour un mois, le mandat d’arrêt l’encontre de Philippe Lempereur. L’élu de la commune de Saint-Léger accusé de coups et blessures envers sa compagne et ses enfants, avait été arrêté à son domicile, le 20 avril. L’avocat de Philippe Lempereur, Frédéric Gavroy, a confié à la presse, qu’il reconnaissait ses torts et regrette amèrement ses gestes violents. Sur le plan politique, Philippe Lempereur, qui était Premier Echevin à Saint-Léger a pris ses responsabilités et, dès mercredi, envoyé sa lettre de démission au Collège communal. Dès l’annonce de son arrestation, le Bourgmestre de Saint-Léger, Alain Rongvaux avait demandé la démission de son échevin et dans le cas contraire, il avait envisagé le dépôt d’une motion de défiance.