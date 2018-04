"Madeleine Ozeray–l'Ombre de Louis Jouvet", un nouvel ouvrage présenté par la Province de Luxembourg

Le département culture de la Province de Luxembourg vient de présenter un nouvel ouvrage "Madeleine Ozeray – l'Ombre de Louis Jouvet". Madeleine Ozeray est cette comédienne Bouillonnaise, née en 1908, qui fut diplômée du conservatoire d'art dramatique, et bien connue à Bruxelles et à Paris. C'est en 1931 qu'elle rencontre Louis Jouvet, avec qui elle entretiendra une liaison.

Sous la plume de Jacques Herbet et les illustrations de Palix, il s'agit ici d'un véritable voyage dans le temps qui retrace l'histoire de Madeleine Ozeray.

C'est en fait une adaptation d'un premier livre qui a déjà vu le jour en 2008 : la biographie de la Bouillonnaise, écrite par le journaliste Dominique Zachary qui a fait d'énormes recherches...