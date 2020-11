"Made in chez nous" : Julien Feller, le sculpteur de dentelle

L’homme est patient, précis, minutieux. Il nous dit qu’il a déjà passé 3000 heures sur cette pièce. Pour le moment, elle est épaisse mais une fois qu’il aura terminé son travail, elle fera par endroits à peine un millimètre d’épaisseur. Et on verra à travers.

Voici une nouvelle étape de notre séquence "Made in chez nous". Notre pays regorge de talents en tout genre et nous profitons de cet automne si particulier pour en mettre quelques-uns en avant. Nous nous arrêtons à présent à Martelange dans l’atelier de Julien Feller. Un jeune homme de 26 ans, sculpteur sur bois, qui a de l’or dans les mains.

Pour sa première réalisation, il copiera une pièce de dentelle de Bruxelles. Et puis il se met à dessiner lui-même ses décors. Pour que son travail soit unique. Et à ce jour, il a beau chercher sur internet, il n’a jamais vu personne travailler comme lui.

Et petit à petit, il comprend qu’il veut aller au-delà des limites de la matière. Il choisit de sculpter le buis car c’est un bois dur et résistant. Il va pouvoir le travailler extrêmement finement. Il cherche le sens de la fibre pour ne pas la casser.

Patience et exigence

Sous-vêtement en dentelle - © Melanie Markovic

Dentelle - © Melanie Markovic

Il faut une telle minutie pour atteindre ce résultat. Sa compagne, une sculptrice américaine, le confirme. Elle n’a jamais rencontré d’homme aussi patient que lui. Ce qu’elle aime dans son travail, c’est de voir qu’il part d’un morceau de bois si dur et qu’il le transforme en un élément complètement différent, quelque chose auquel on ne s’attend pas. Quelque chose de si délicat. Il reconnaît qu’il ne compte pas ses heures. Et quand une pièce est terminée, il prend le temps de la regarder afin de voir ses erreurs et de faire mieux la fois suivante. Il sait que c’est à force de pratiquer, de travailler qu’il atteindra son but… Même si pour notre oeil d’observateur, on se dit déjà qu’il frôle la perfection !