Luxembourg: le budget de la zone de secours a finalement été approuvé hier mardi

Un ouf de soulagement pour le chef de la zone de secours Luxembourg. Le budget de la zone de secours a finalement été approuvé hier. Et via ce budget, 25 communes ont dit oui à l'augmentation de 15 % de la dotation communale, et dix communes ont voté contre. Le débat a parfois été houleux, mais au final, c'est le soulagement pour le chef de cette zone Stéphane Thiry...