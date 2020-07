Luxembourg: la revue gaumaise "Le Gletton" à nouveau en kiosque!

Elle est à nouveau en librairie! Les Gaumais l'auront attendue: il s'agit de la revue Le Gletton, fondée en 1975 par des locaux. Après le confinement, elle revient en kiosque avec son numéro de juin. Jean-Luc Bodeux, journaliste de la revue mais journaliste également au Soir, est venu ce matin nous en parler sur nos antennes dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias .

Impactée par la crise du coronavirus, la revue "Le Gletton" fait son retour en kiosque. "Nous avons subi l'épidémie de plein fouet et nous avons dû nous adapter depuis le mois de mars. Alors qu'on avait l'habitude de se réunir, on a dû fonctionner en télétravail, ce qui est parfois compliqué pour des interviews", contextualise Jean-Luc Bodeux.

►►► Découvrez Le Gletton en ligne ou en kiosque

Même si avec un peu de retard ce magazine 100% local, sort en librairie et il fait la part belle aux commerçants et artisans locaux, sans oublier les acteurs de la culture, "des gens intéressants qui montrent que la Gaume est bien vivante", explique le journaliste.

En plus du numéro qui est désormais disponible, le Gletton a encore plein de projets pour l'été. "Comme chaque année, le Gletton prépare un numéro d'été consacré à un village. On y travaille depuis quelques semaines et ce sera un numéro de 60 pages consacré à Villers-devant-Orval", explique Jean-Luc Bodeux.

La parution de ce numéro spécial été est prévue pour fin juillet.