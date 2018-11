Luxembourg: des actions en association avec la Plate-Forme prévention Sida

Demain 1er décembre ce sera la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. A cette occasion, pour la 15ème année consécutive, de nombreux acteurs de la Province de Luxembourg s’associent à la Plate-Forme Prévention Sida pour mener des actions. Actions de sensibilisation aux quatre coins de la province. On insistera notamment sur l'importance du dépistage. Depuis quelques années, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH est en diminution dans notre pays, et pour encore faire baisser cette courbe, il faut miser sur le dépistage. Car un séropositif sous traitement, non seulement a une meilleure qualité de vie mais en plus sous traitement, le virus n'est plus transmissible. Il ne faut donc pas avoir peur des séropositifs qui font encore malheureusement l'objet d'exclusion.

Thierry Martin, Directeur de la Plate-Forme Prévention Sida précise qu'il faut changer le regard sur la maladie :

"C'est notre priorité en intensifiant l'information. Rappeler que le séropositif qui est soigné, ne transmet plus la maladie. C'est une information révolutionnaire. Nous allons distribuer des préservatifs, ça reste essentiel de se protéger, et des rubans rouges, un symbole de solidarité avec les personnes malades."