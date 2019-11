Luc et Jean-Pierre Dardenne sont en Province de Luxembourg, à la rencontre des jeunes

Les célèbres frères du cinéma belge, Luc et Jean-Pierre Dardenne sont en tournée actuellement en Province de Luxembourg, à la rencontre de plus de 1300 jeunes. Des étudiants des 5ème et 6ème secondaires découvrent dans un premier temps, le dernier film des frères, le Jeune Ahmed. Et puis place à une séance de questions réponses. Une pratique que Luc et Jean-Pierre Dardenne apprécient particulièrement et ils mettent en avant cette initiative de la Province de Luxembourg et de Cinémarche...