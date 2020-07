Littérature, un lieu unique à découvrir : la librairie du Service du Livre Luxembourgeois à Marche

Le secteur de l'édition a aussi souffert de la crise du Coronavirus et de ses conséquences...Difficile, surtout pour les plus petites maisons d'édition, de faire connaître leurs nouveautés. En Province de Luxembourg, il existe un Service Provincial du Livre et même une librairie unique en son genre ! C'est à Marche-en-Famenne au cœur du pôle culturel que se trouve cette librairie du Service du Livre Luxembourgeois. Mais que peut-on y trouver exactement ? " Des livres spécifiques à la Province de Luxembourg, ce qui ne veut pas dire que ce sont des livres tous régionalistes… ", explique Alicia Morette, coordinatrice du Service du Livre Luxembourgeois. " On n’est pas dans de la littérature vraiment de terroir. On a vraiment de tout, de la littérature générale, des livres de linguistique, des bandes dessinées, etc. mais la particularité c’est que tous les auteurs sont nés, édités ou habitent dans la Province de Luxembourg." En tout, des centaines et des centaines d’ouvrages, de plus de 1000 auteurs différents...Et cette librairie a aussi son public... " Une fois qu’ils ont découvert notre librairie, beaucoup de personnes reviennent, à la recherche de perles rares, d’autres viennent chercher des livres très spécifiques sur des villages, par exemple, précise Stéphanie Heyden qui accueille les lecteurs, d’autres encore découvrent des auteurs ou veulent tous les ouvrages de telle collection ".

Aujourd'hui, le Service du Livre Luxembourgeois met tout en œuvre, pour sauver de l'oubli, les livres parus pendant le confinement... Au lendemain de la Foire du Livre de Bruxelles, entre mars et mai, les différentes maisons d’édition et les auteurs de la Province ont sorti un certain nombre de livres. " En général, un livre a une durée de vie d’environ six mois et force est de constater, qu’ils ne se sont pas vendus ", constate Alicia Morette. Et comme la rentrée littéraire arrive à grands pas et que ces livres qui sont pourtant de qualité attendent des lecteurs, il y a urgence de les faire connaître. C’est vital, sur le plan économique, pour les éditeurs qui éprouveront sinon des difficultés à faire paraître d’autres titres en septembre. C’est pourquoi la Province et son service du Livre lancent l’opération " je lis à deux pas de chez moi ". Cet été, si vous allez chez les libraires-conseils luxembourgeois, vous remportez un ticket pour participer à un tirage au sort, qui aura lieu en septembre et vous aurez la possibilité de gagner un bon d’achat de 10€ valable jusque fin décembre dans ces mêmes librairies. Histoire donc d’inciter les lecteurs à y retourner par la suite... Et puis, pour soutenir les éditeurs luxembourgeois, la Province a décidé d'acheter aux éditeurs, un certain nombre de livres qui seront donnés via différents concours dans les médias. L’occasion de se rendre compte, concluent Alicia Morette et Stéphanie Heyden, qu’en matière littéraire, le Luxembourg regorge d’auteurs de talent et de livres vraiment très intéressants.