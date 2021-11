Ligne à haute tension Aubange-Esch : Elia veut régulariser le second terne

La ligne à haute tension Aubange-Esch à nouveau dans l’actualité. Cette liaison aérienne de 220 kV relie le poste haute tension de Aubange à celui d’Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché du Luxembourg. Sur la partie belge, cette ligne est constituée de quinze pylônes, sur une longueur de 5,3 km, répartie sur les communes de Aubange (douze pylônes) et de Messancy (trois pylônes).

"Le 1er circuit a été construit en 1971 et sécurise l’alimentation du réseau industriel Luxembourgeois Sotel. Le second circuit a été installé en 1998-1999 et permet quant à lui de sécuriser l’alimentation du réseau résidentiel Créos et ainsi respecter les accords de coopération et de secours mutuel en terme de sécurité d’approvisionnement entre les deux réseaux, ce qui permet une meilleure stabilité du réseau européen intégré", explique Elia, le Gestionnaire du Réseau de Transport d’électricité à haute tension en Belgique.