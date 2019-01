Ligne 162 Libramont-Arlon: Infrabel privilégie le travail de nuit, des bus prennent le relais

Dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne 162, pour minimiser l’impact sur le trafic voyageurs, Infrabel privilégie le travail de nuit ou de week-end. Conséquences sur le trafic depuis un mois, les deux derniers trains ne circulent plus au-delà de Libramont. Or l'avant-dernier train transporte un nombre relativement important de voyageurs et la SNCB ne proposait pas d'alternative.

Le Ministre Fédéral de la Mobilité, François Bellot a été interpellé par plusieurs parlementaires dont Benoît Piedeboeuf. Aujourd'hui le Député MR peut annoncer que la SNCB mettra en place un bus de substitution à partir de ce lundi 14 janvier. Les voyageurs ne seront donc plus laissés à quai et une solution alternative leur est proposée.