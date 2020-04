Libramont :une foire alternative en cas d'annulation du grand rendez-vous de juillet?

La Foire Agricole et Forestière de Libramont 2020 est prévue du 24 au 27 juillet. L’événement attire chaque année, la grande foule, plus de 200.000 spectateurs! Aujourd’hui, les organisateurs de la Foire soulignent qu'à ce stade, "nul ne sait avec certitude" quelle sera la situation, dans quatre mois, par rapport à l'épidémie de coronavirus en Belgique comme dans de nombreux autres pays. Ce jeudi, la Première Ministre Sophie Wilmès a indiqué qu'un groupe d'experts de haut niveau allait être mis sur pied pour préparer un déconfinement progressif dans le pays... Mais il est prématuré de dire à l'heure actuelle si de grands événements pourront se tenir cet été ou non. Dans ce contexte, les organisateurs de la Foire de Libramont sont occupés à imaginer " un plan alternatif " ! Les détails de ce "plan alternatif" devraient en être communiqués dans les prochaines semaines. Mais Libramont est une foire qui se déroule en grande partie en plein air. Difficile, dès lors, de concevoir l’événement, tel quel, à l’automne en octobre ou novembre. Jean-François Piérard Président de la Foire et Natacha Perat, son manager, assurent en tous cas que les "dispositions nécessaires à la sécurité de tous" seront prises, en respectant les mesures gouvernementales. Ils tiennent également à rappeler le rôle crucial joué par les agriculteurs, face à la crise actuelle. "Au même titre que les soins de santé, l'agriculture est essentielle!"