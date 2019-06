Un élevage de volailles touché par le virus H3 à Libramont. Il s'agit d'une forme très légère de la grippe aviaire. Depuis avril, des dizaines d'exploitations sont contaminées en Flandre. Les deux premiers cas wallons sont localisés à Libramont et en Province de Liège selon l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire. Les poules infectées ne meurent pas directement, mais sont plus fragiles et peuvent attraper d'autres maladies. Aucun danger pour l'homme et la chaîne alimentaire.