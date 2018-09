Libravous, mouvement citoyen, a présenté sa liste ce dimanche matin devant quelque 300 personnes. Si on retrouve pour la pousser des personnes comme Jacques Balon, le conseiller communal de la minorité Roland Deom et la Conseillère Provinciale cdH, Marie-Eve Hannard, ce sont deux jeunes citoyens qui mènent la liste, Hélène Arnould et Guillaume Hotton et pour qui cette présentation était un premier aboutissement. Ecoutez la tête de liste Hélène Arnould ...