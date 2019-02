Dans un toutes boîtes, la commune de Libramont annonce que, compte tenu des conditions climatiques et des intempéries des dernières semaines, toutes les restrictions d'utilisation de l'eau de consommation mises en place depuis novembre dernier sont levées. Mais le collège communal de Libramont ajoute qu'il faut six mois pour qu'une nappe phréatique se régénère complètement et qu'il convient dès lors d'éviter tout gaspillage.