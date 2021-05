Libramont: la place communale fait peau neuve

A Libramont, les contours de la future place communale se précisent. Un projet de revitalisation a été présenté dans les grandes lignes à l'occasion du dernier conseil communal. Il est en fait question de réaménager l'espace pour y amener un peu plus de convivialité dans les années à venir, comme l'explique Laurence Crucifix, bourgmestre de Libramont :

"Nous avions fait des réunions de participation citoyenne avec les commerçants du centre de Libramont, et la population des alentours et nous avions recueilli tous les commentaires, positifs et négatifs.

Nous allons donc restructurer la place, avec une partie végétale du côté de l'église, et une part minérale devant la halle aux foires et l'administration communale. Il y avait aussi une demande de plaine de jeux près de l'église, une halle polyvalente pour les marchés locaux et les apéros. Un lieu de convivialité pour se retrouver."

Un auteur de projets sera prochainement nommé pour affiner le schéma actuel.