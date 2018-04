Dans six mois, ce seront les élections communales et un peu partout les listes se forment et les programmes se préparent.

A Libramont, la nouvelle liste LIBR'envol a lancé sa campagne vendredi avec une navette postale. Un minibus qui a transporté des habitants de l'ancien bureau de poste près de la gare, au nouveau bureau situé désormais sur le zoning de l'Aliéneau. Jonathan Martin, tête de liste de LIBR'envol dénonce ce déménagement...