La mobilité au coeur de Libramont fait l'objet de toutes les attentions du Collège communal. La circulation dans la Grand-Rue pose quelques soucis. Pour offrir plus de sécurité à l'école et à la crèche toute proche, une partie de cette grand-rue sera mise à sens unique, à titre expérimental à partir du 1er juillet. Pour nous en dire plus, Philippe Herman a rencontré l'Echevine de la mobilité Carole Janssens...