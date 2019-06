A Libramont, l'usine L'Oréal est une usine 100 % énergie verte depuis 2009. Mais le groupe innove encore et se veut engagé et durable. Pour cela, l'usine luxembourgeoise est devenue une usine sèche en recyclant ses eaux usées; donc plus aucun rejet dans la rivière. La totalité de l’eau dont l'entreprise a besoin provient désormais d’eau recyclée en boucle sur le site. L'entreprise ne puise donc plus dans les ressources de la planète. Ce projet s'inscrit dans un contexte plus vaste comme nous l'explique Brigitte Bekaert, responsable développement durable :

"C'est dans un contexte global du groupe l'Oréal, qui a lancé un grand projet en 2013, qui entraine toute l'entreprise à transformer sa façon de travailler. Pour 2020 il fallait baisser de 60 % la consommation d'eau, de 60 % les déchets, et de 60 % l'émission de CO2.

Aujourd'hui on peut dire que depuis 2009 elle est déjà carbone neutre, qu'on a baissé de 65 % la consommation d'eau et de 25 % les déchets fabriqués par l'usine."

L'eau recyclée sert en partie à nettoyer les machines qui fabriquent les produits cosmétiques.