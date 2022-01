Libramont-Chevigny : la place communale va se métamorphoser

La place communale de Libramont-Chevigny va littéralement se métamorphoser ces prochains mois et prochaines années.

Le collège communal a dernièrement présenté le projet de Masterplan pour la restructuration de cette place où la mobilité douce sera privilégiée.

Le but est de créer une vraie identité libramontoise et de renforcer la notion de " Centre ".

Dans un premier temps, une plaine de jeux originale et contemporaine va être développée dans la partie végétale de la place. Un marché du terroir y verra déjà le jour en mars prochain. L’espace pourra également accueillir une halle couverte démontable pour l’organisation d’événements divers.

Dans un second temps, la revitalisation du centre-ville se réalisera via la création de logements, d’enseignes HoReCa, de commerces, et l’aménagement d’un nouveau Musée des Celtes.

Autres points importants dans ce projet : la gestion et la valorisation de l’eau ou encore l’éclairage.

A noter que tous ces aménagements vont prendre plusieurs années en fonction des financements octroyés.