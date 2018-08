Libin: inauguration d'un nouvel itinéraire de randonnée

Dans le contexte de la Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse, on vient d'inaugurer sur le territoire de la commune de Libin un nouvel itinéraire de randonnée. Sur une idée originale de Clément Crispiels, ancien Ingénieur des Eaux et Forêts, "Entre lesse et Lomme" propose 78 kilomètres en totale immersion en forêt. Pour nous en dire plus, Philippe Herman a rencontré Stéphanie Thiry, coordinatrice de la Grande Forêt de St Hubert...