"Les vignerons de Reudeux", des passionnés qui ont réussi à concrétiser leur rêve pour leur plaisir

Inauguration ce dimanche sur les hauteurs de Chéoux (Rendeux) d’un nouveau vignoble. "Les Vignerons de Rendeux" c’est une Asbl qui regroupe une vingtaine de passionnés qui ont voulu se lancer dans une expérience conviviale qui a germée en septembre 2020 après que plusieurs de ces passionnés aient participé aux vendanges en Champagne ! Le confinement a favorisé leurs réflexions et leur objectif est clair pour Eric Grévisse, restaurateur à Rendeux, " réaliser un bon produit, notre seul intérêt c’est un vignoble plaisir et on préfère faire 10 bonnes bouteilles que 100 mauvaises. " "Les Vignerons de Rendeux" ont planté à Chéoux Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Blanc et une deuxième parcelle sera plantée à Rendeux même l’an prochain avec les mêmes cépages mais des cépages " interspécifiques " dont on est certain qu’ils résistent mieux aux maladies. D’ici trois quatre ans, les vignerons rendeusiens veulent produire un vin effervescent ! " Dans notre région, le taux de sucre atteint difficilement 10 degrés d’alcool, ce qui limite les possibilités d’élaborer d’autres vins.", poursuit Eric Grévisse. Mais " depuis avril et la plantation des premières vignes, nous avons tous travailler en famille dans un état d’esprit magnifique, " précise Frédéric Osmonde, le Président de l’Asbl ! Et à ceux qui rétorqueraient que faire du vin à Rendeux est une drôle d’idée, Guy Verrekt réplique " plusieurs traces historiques semblent attester de la présence de vignes dans nos villages. A Chéoux, il y a notamment la rue de la Gérondaine et le nom aurait été donné en référence à la Gironde, par un jumelage ! "