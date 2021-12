Les trois maraîchers "Les Jardins d'Oster" font appel à des donateurs pour financer leur hangar

En septembre 2020 à Manhay, Vanessa, François Xavier et Jean-Guillaume constituaient leur coopérative maraîchère. Les "Jardins d'Oster" étaient nés et depuis le printemps dernier, les activités ont tourné à plein régime comme le confirme Vanessa Moureaux. " Les clients sont là ! On est vraiment contents. Evidemment, on était au départ trois maraîchers et puis notre porte ouverte a bien marché aussi. Si la saison des fruits a été un peu compliquée mais pour le reste on a eu de beaux légumes ! On a un bel étal et les gens sont contents… " François-Xavier Noel se dit aussi satisfait mais épingle également le fait qu'une partie de la clientèle n'achète pas régulièrement leurs légumes. " En fait, on a une clientèle qui, à 50% est vraiment fidèles, les autres 50%, c’est fort variable et donc il faut régulièrement leur faire une petite piqure de rappel par mail pour les faire réagir ! "