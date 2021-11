Les travaux sur la N4 touchent à leur fin à Tenneville

C'est une question que se posent bon nombre d'utilisateurs de la Nationale 4 : à quand la fin des travaux à Tenneville ?

Bonne nouvelle ! Après deux week-ends de fermeture à la circulation entre Marche et Bastogne, la réfection complète de la voirie est en passe d'aboutir.

Marc Gauthier, premier échevin, nous a annoncé que la fin des travaux était prévue au printemps : "Les plantations et les marquages sont en cours. Ce qu'il reste à faire, c'est placer la signalisation. La vitesse de circulation, semble-t-il, va passer à 70 km/h (ndlr : au lieu de 50 km/h aujourd'hui). Du moins, c'est notre souhait".

Trois ans après les premiers coups de pelle, la fin du chantier sera certainement un soulagement pour les riverains et commerçants dont Huguette Genin, gérante de la station-service locale : "Forcément, ça a quand même un petit peu impacté la vente, mais ce n'est pas dramatique. Je trouve que les entreprises qui ont travaillé à l'aménagement de la N4 ont quand même été très respectueuses parce qu'elles nous laissaient des passages libres. On espère maintenant que ça va apporter un plus, mais je n'en doute pas !"

Selon Marc Gauthier, la rénovation de la N4 a en effet pour objectif de redynamiser le commerce de proximité : "Les commerces existant et puis sans doute de nouveaux. Je sais qu'actuellement, beaucoup s'intéressent au développement d'activités le long de cet axe. Le logement peut y être autorisé, mais il y a des endroits qui sont bien situés pour des activités commerciales".