Les travailleurs de Veviba à Bastogne sont priés de rester chez eux depuis hier matin, après l'annonce du scandale concernant cet abattoir qui a perdu ses agréments. Plusieurs infractions ont été révélées dont certaines représentaient un risque sanitaire.

Il est notamment question de fraude à l'étiquetage sur des produits congelés. Sur place, c'est toujours l'incertitude pour les travailleurs. Giovanna Laruccia, secrétaire permanente HORVAL-FGTB pour les Provinces de Namur et de Luxembourg, évoque les rumeurs de faillite :

"Il peut faire faillite, comme il peut vendre la société au syndicat des agriculteurs flamands. Nous sommes dans une situation sans réponse, les travailleurs sont inquiets, la suite on n'en sait rien."

Le site bastognard emploie une centaine de travailleurs, mais 200 autres personnes sont concernées, puisqu'elles dépendent de sociétés sous traitantes.

Et ce scandale est loin de faire la promotion de l’agriculture. Les éleveurs craignent, une fois de plus, de payer le prix fort alors qu’ils ne sont pas responsables de ces dérives. Les productions de bon nombre d’entre eux étaient en partie valorisées chez Veviba.

Les agriculteurs appellent à plus de transparence.