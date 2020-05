Les terrasses sont rouvertes au Grand-Duché de Luxembourg et les restaurants dès vendredi

Au Grand-Duché de Luxembourg, une nouvelle étape du déconfinement est franchie cette semaine avec la réouverture des restaurants ce vendredi. Mais dès mercredi matin, les terrasses étaient accessibles avec les mêmes règles à respecter. Le personnel doit porter un masque. Les tables doivent être séparées d’une distance de 1,5m au minimum. Quatre personnes sont admises par table, ou plus si ce sont des familles avec enfants (mais quatrre adultes maxium). Tout client qui se déplace doit aussiporter un masque. C’est également le cas lorsqu’il s’agit de commander son repas. Les premiers clients à fréquenter les terrasses ce mercredi ne cachaient pas leur satisfaction. Dans une brasserie de Pétange, un premier client confie : " Pour moi tout est impeccable, content de revenir ! " Un peu plus loin, un autre client se dit "super content ! Un temps super et une terrasse à midi après deux mois de confinement, que rêver de mieux… Et avec les mesures de distanciation en vigueur, je me sens en parfaite sécurité, je ne suis pas du tout inquiet."

Une sorte de répétition générale avec l’ouverture des salles de restaurants, vendredi. Les mesures de sécurité seront les mêmes et là où il n’est pas possible d’avoir 1,5 mètre entre les tables, il faut impérativement installer des barrières en plexiglas! Pour l’Horeca luxembourgeois, c’est un soulagement de pouvoir rouvrir même si Christophe Potier, gérant de brasserie à Pétange concède, "il faudra supprimer quelques tables et il est interdit de s’installer au comptoir, mais on s’adapte ! "

Des restaurants ouverts à une clientèle luxembourgeoise ! Pour l’heure, seuls les Belges qui ont une raison impérieuse (travail, soins santé) peuvent franchir la frontière. Mais à Rombach-Martelange, Olivier Schpetlevane, gérant du restaurant situé au bord de la Nationale 4 qui elle est encore en Belgique, explique "qu’il ne se soucie pas si les clients sont Français, Belges ou Luxembourgeois. Le Grand-Duché n’a pas d'ailleurs pas fermé ses frontières... ", ajoute-t-il. Il n’en reste pas moins que, tant que les frontières ne sont pas totalement rouvertes, l’addition de certains clients belges pourrait être particulièrement salée, en cas de contrôle policier !