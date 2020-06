Les riverains sont catégoriques: pas d'éoliennes à Sommethonne

L'enquête publique relative aux deux projets éoliens dans le village de Sommethonne, dans la commune de Meix-devant-Virton se termine. Il y a un premier projet au nord du village, de quatre éoliennes, et un au sud de trois éoliennes par la même société Vortex.

Hier en fin d'après-midi à la Maison communale de Meix-Devant-Virton, c'était la réunion de clôture de l'enquête publique. Le collectif d'habitants opposé à ces projets a symboliquement marqué l'événement.

Onze personnes reçues, distances sociales obligent mais des centaines de réclamations, pétitions contre le projet et les contre-études du collectif d'habitants dont Pascale Breda, nous résument les principales craintes :

"Ce sera énorme au niveau du bruit, nous avons des craintes pour notre santé, tous les aménagements de jardins, terrasses seront compromis, on a l'impression que les habitants sont sacrifiés à la cause".

Sans compter l'impact sur la faune et la flore et la biodiversité, que Natagora et le DéNF ont avancé. Présent également, le Maire de la commune française toute proche, Thonne-La-Longue et qui s'exprime au nom de tous les Maires de la Communauté des communes de Montmédy :

"Un projet d'une telle envergure a autant de répercussions sur la population de ma commune. Nous sommes au fond de la vallée, on aurait eu un effet d'écrasement par des machines de 180 mètres de haut."

Le Collège communal de Meix transmettra le dossier à la Région wallonne qui aura le dernier mot mais le Bourgmestre Pascal François ajoute que le Collège donnera aussi son avis :

"Le Collège donnera un avis défavorable également. S'il n'y avait pas toutes ces nuisances on aurait pu discuter sur le fait que ça soit visible ou pas, mais là il y a le bruit et l'effet stroboscopique qui impactent une partie du village. Ce ne sont pas des conditions."

Le Collège de Rouvroy devait aussi hier soir examiner le projet et émettre un avis défavorable, compte tenu de l'impact paysager. Quant au Parc Naturel de Gaume, il planche sur un moratoire des projets éoliens en Gaume.