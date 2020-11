Les producteurs de sapins de Noël comptent bien sur le marché français

On ne sait pas encore comment se dérouleront les fêtes de fin d'année mais une chose est sûre, le sapin de Noël trônera dans nos foyers.

En province de Luxembourg, en Ardenne, la coupe des arbres a déjà bien commencé et les producteurs de sapins de Noël s'activent pour leurs livraisons, même si des incertitudes planent toujours notamment pour l'exportation.

80 à 85 % des sapins produits en Wallonie partent pour l'exportation dont 60 % vers la France, mais avec la crise COVID, des questions restent en suspens. Chez nos voisins français, le sapin de Noël n’est pas considéré comme un bien essentiel, mais un décret pour autoriser la vente de ces arbres devrait être publié "dans les tout prochains jours". Le ministre de l'agriculture français l'a annoncé. Du côté des producteurs belges, on respire et les commandes vers la France ont repris ces derniers jours. Une bonne nouvelle pour Romain Maîtrejean , producteur de sapins de Noël à Léglise, même si toute cette incertitude a perturbé et retardé la coupe des arbres. " En général, les commandes arrivent plus tôt. Là, avec toutes ces réticences, les commandes sont en retard et elles sont moins importantes que les autres années. Environ 30% en moins ", explique-t-il.

Du côté de l’UAP, l’Union Ardennaise des Pépiniéristes, on est confiant également pour le marché français, mais on reste prudent en attendant le feu vert officiel.