Les planches de Jean-Claude Servais se mêlent aux légendes du Luxembourg

Depuis ce mercredi, vous pouvez vous immerger dans l’univers des bandes dessinées de Jean-Claude Servais grâce à une conteuse. Une exposition de plus de 120 planches originales est installée depuis le mois d'octobre au Piconrue-musée de la Grande Ardenne à Bastogne. La conteuse s'en inspire pour vous plonger ensuite dans les légendes de la région du Luxembourg. Julien Van Espen, journaliste à la DH, est venu nous en parler sur Luxembourg Matin. Nous l’avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

L’exposition temporaire dédiée à Jean-Claude Servais a été installée au mois d’octobre dernier au Piconrue-Musée. Elle propose aux visiteurs de redécouvrir l’ensemble de ses albums publiés pendant plus de 40 ans de carrière. Vous pourrez retrouver les différentes séries qui ont fait son succès comme Tendre Violette ou Isabelle. L’auteur luxembourgeois est particulièrement attaché à la faune et la flore de sa région. Il en fait un de ses sujets de prédilection. La conteuse Hélène Gheysens s’inspire des planches de Jean-Claude Servais pour ensuite relater des légendes de la région. L’animation commence au musée et se poursuit ensuite le long du Ravel. Il est possible de faire une partie du chemin à vélo. Les balades contées se déroulent chaque mercredi à 14 heures, jusqu’au 26 août. Le prix d’entrée est de 10 euros par personne. Chaque groupe comprend entre 5 et 10 personnes, sur réservation. L’exposition de Jean-Claude Servais est accessible jusqu’au 27 septembre.