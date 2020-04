Les maisons d'édition en pleine incertitude

Comment se porte le monde du livre et de l’édition ? Si les maisons d'édition ont toutes vues leurs ventes en ligne progresser, elles sont toutes confrontées à des difficultés et se posent bien des questions, surtout les plus petites... A Ste Ode, Thierry Lefèvre et son épouse Zora, ont repris les éditions Memory, il y a deux ans et demi et pour eux c'est très calme pour le moment... Le 1er mai, Memory organise, chaque année, sa journée portes ouvertes ! Pour l’heure, elle est reportée au 1er juin et elle devrait, en principe pouvoir se dérouler, dans le respect des mesures de distanciation. Mais l’été, les éditions Memory participent aussi à une série d’événements comme foires et marchés, qui, cette année, sont supprimées. Et rien ne dit que, d’ici quelques jours, les lecteurs vont se précipiter chez leur libraire… Il faut dès lors revoir la programmation des sorties de livres ! " On avait une sortie prévue pour la fin juin, explique Thierry Lefèvre, mais comme chez Memory, nous fonctionnons à flux tendus et que les rentrées ne sont pas celles que l’on espérait, il va falloir revoir la programmation " ! Une sortie remarquée, tout de même chez Memory, au cœur de la crise du coronavirus, un roman d’anticipation consacré… aux soins de santé intitulé " Ecrase " ! Premier roman de la Liégeoise Stéphanie Gérin. Cela se passe en 2023, une nouvelle loi sur l’Effort Citoyen de Réforme de l’Assurance Santé d’État. E.C.R.A.S.E. en abrégé. Dorénavant, cent Crédits-Vie seront attribués à chacun et devront suffire pour financer ses soins, aucune dérogation possible…

Du côté des éditions Weyrich à Neufchâteau, on s’apprête à sortir un nouveau numéro des " mook magazines " consacrés à la guerre 40-45 et plus précisément à l’année 1944 et " à l’assaut du Reich ". Ces dernières semaines, Olivier Weyrich constate une hausse significative des ventes en ligne, mais ce sera à confirmer dans les prochains mois. En attendant, plus aucun autre circuit de vente et des sorties de nouveaux livres difficiles à programmer. Même si les librairies vont rouvrir, difficile pour lui aussi de dire quand les lecteurs vont en reprendre le chemin et " quand les médias vont à nouveau s’y intéresser ! ", ajoute Olivier Weyrich.