Les magasins de seconde main attendent vos dons, ne jetez pas tout 

Les recyparcs ouvrent à nouveau leurs portes cette semaine.

Une bonne nouvelle pour ceux qui ont fait du rangement dans leur maison en cette période de confinement.

Cependant, "n'allez pas tout jeter dans les parcs à conteneurs", rappelle Ressources, la fédération des entreprises sociales et circulaires. Pensez aussi aux dons.

Beaucoup d'objets comme du mobilier, de la déco, des livres, des jouets, des outils, de l'électroménager et d'autres choses encore peuvent avoir une seconde vie.

Les acteurs de la réutilisation vous appellent à mettre de côté tous ces objets, ils en auront bien besoin après le confinement.

Non seulement, c'est un geste pour l'environnement, mais ce secteur de la réutilisation crée de l'emploi :

"La collecte de ces objets, leur réparation, leur remise à neuf permet en effet de créer de l'emploi local. 7979 personnes sont actives dans le secteur ici en Wallonie. Du travail donc pour des personnes souvent défavorisées, sur le marché de l’emploi traditionnel.

"C'est donc important qu'après le confinement, ces entreprises sociales puissent à nouveau collecter des objets et les revendre dans leurs magasins de seconde main ", explique Arabelle Rasse, chargée de communication.

La vente de ces dons via les boutiques de seconde main permet, par ailleurs, le soutien de projets de solidarité ici, et dans le Sud.

Une fois le confinement terminé, les diverses associations, ressourceries, pourront venir collecter gratuitement à domicile, vos objets mis de côté.

A Bastogne par exemple, l'entrep'eau, magasin d'économie sociale et solidaire emploie d’habitude 11 personnes. A présent tout est à l'arrêt, mais un bénévole répond toujours au téléphone, chaque jour :

"Nous actons les demandes de vide-maisons, et nous les programmons pour l’après-confinement ", explique Bernard Joachim, président de l'ASBL Entrep'eau.

