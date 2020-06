Les fournisseurs de l'Horeca retrouvent le sourire mais ont encore des craintes

Pour accompagner la réouverture de l'Horeca, il a fallu réapprovisionner les cafés et restaurants. Ces derniers jours, les commandes vont bon train. Les fournisseurs en produits frais et autres se réjouissent bien évidemment de la reprise de l’Horeca. Les pertes ont été énormes pendant le confinement. Exemple chez Moka d'or - Café Liégeois à Libramont, spécialisé en café, produits alimentaires et petit matériel; l’Horeca y représente 70 % de la clientèle.

" Par rapport à l’an dernier, on a réalisé à peine 20 % de notre chiffre au mois d’avril et pour mai, on va être à environ 25 % de notre chiffre. Et puis, malheureusement, on a de plus en plus de produits dont les dates limites de consommation approchent du terme. On a déjà dû jeter pas mal de produits et on va sans doute encore en jeter pendant les prochaines semaines car on ne va pas retrouver tout de suite une activité normale. L’Horeca va redémarrer mais sans doute doucement ", explique Michel Renier, responsable de Moka d'Or à Libramont.

Ce dernier craint aussi que certains clients n’arrivent pas à payer des comptes qui sont restés ouverts. " On espère que la majorité s'en sortira …" Bref, si les grossistes ont retrouvé le sourire, ils sont conscients que la crise est loin d’être derrière eux.