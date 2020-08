Les forains ne peuvent pas installer leurs manèges n'importe où

Les forains aussi doivent s'adapter à la crise sanitaire. Ils ne peuvent pas installer leurs manèges et autres carrousels n'importe où. Exemple pour les forains qui viennent dans la commune de Virton.

Alors que la fête folklorique de Saint-Mard, n’aura pas lieu ce week-end à cause du coronavirus, les forains vont pouvoir en revanche, s'installer sur un autre terrain de la commune du côté de Rabais. Une décision du collège communal de Virton qui a tout d'abord surpris Dimitri Lansheer, le président du comité des fêtes de saint-Mard : "La seule réunion date de début juillet et de commun accord, les trois associations solidairement ont annulé toutes festivités suite au covid parce que c'était impossible à gérer. Quant à la fête foraine, maintenue au mois de juillet et supprimée au mois d'août, on apprend cette semaine qu'il y a une fête foraine à Rabais."

Selon François Culot, il faut bien faire la différence entre la fête folklorique de Saint-Mard, annulée début juillet, et la fête foraine qui a donc été déplacée sur un autre emplacement.

Rabais se prêtait mieux pour respecter le nombre de personnes autorisées. François Culot bourgmestre de Virton, insiste sur les raisons de ce choix : "Pourquoi à Rabais plutôt qu'à Saint-Mard ? Parce que les rapports de la police précisaient qu'il était impossible de limiter à 200 personnes, étant donné le nombre d'entrées autour du kiosque."