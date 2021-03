Les éditions Weyrich touchées par un incendie, des milliers de livres partis en fumée

"On a été appelé pour un feu de hangar industriel à 02h48. Quand les hommes sont arrivés sur place le hangar était déjà plein feu, c’est-à-dire que les flammes perçaient la toiture", décrit Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg. Le hangar en question est le hangar de stockage des éditions Weyrich situé à Longlier sur la commune de Neufchâteau.

Le stock de livres est parti en fumée. L’important incendie a mobilisé une vingtaine d’hommes des casernes de Neufchâteau, Bertrix, Paliseul dans un premier temps. "Le défi a été de préserver la structure en dur du bâtiment et les immeubles avoisinants. La chaleur était intense. La haie d’un voisin commençait à prendre feu. On était sur le fil. Mais nos équipes ont réussi à maîtriser l’incendie".

Dans un deuxième temps, la caserne de Saint-Hubert est intervenue pour relever les pompiers à pied d’œuvre une bonne partie de la nuit. "Six hommes, une autopompe et une citerne sont toujours sur place en surveillance. On déblaye le stock de livres. On le déplace vers une ancienne carrière communale pour que les livres puissent brûler tranquillement". Il n’y a pas de blessé.

Plus de stock, plus de livraisons

Tout le stock de livres des Editions Weyrich est donc parti en fumée cette nuit. "Ce sont des milliers de livres qui sont détruits" déplore l’éditeur Olivier Weyrich. "On ne pourra plus livrer nos clients libraires au moins durant trois ou quatre semaines". Malgré le choc, l’éditeur ne se laisse pas abattre. "Dès cette après-midi, on va faire un état des lieux précis. Heureusement, tout le volet création et archivage n’a pas été touché. On est donc en mesure de réimprimer. Il va falloir réimprimer une masse de livres très importante. Il faudra également trouver un nouveau lieu de stockage".

Incendie accidentel

L’origine de l’incendie serait accidentelle. Une enquête est ouverte. Une petite fête se tenait dans le jardin de l’immeuble voisin des éditions Weyrich. Une mauvaise manipulation d’un appareil à gaz aurait provoqué un départ de feu qui s’est rapidement propagé au hangar de stockage des Editions Weyrich.