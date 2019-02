Les Editions Memory, Weyrich, et le Service du Livre Luxembourgeois à la Foire du Livre de Bruxelles

La Foire du Livre de Bruxelles ouvre ses portes ce jeudi matin. Comme chaque année, le Luxembourg y sera bien représenté avec le Service du Livre Luxembourgeois et les maisons d'édition Weyrich et Mémory.

L'occasion aussi pour ces maisons d'édition de présenter leurs nouveautés. Ainsi Memory sort le deuxième roman de Joseh Annet de Bastogne. Après le Mardasson le détective spécialisé en oeuvres d'art nous emmène à Saint-Pétersbourg et Jospeh Annet y est allé pour l'occasion :

"Oui c'est intéressant de pouvoir s'imprégner des lieux dans lesquels on embarque les personnages, et d'être le plus réaliste possible dans le récit et dans la description des atmosphères."

"Que tombent les masques !" de Joseph Annet aux Editions Mémory