Les déchets d’amiante de Wallonie viendront-ils tous à Habay ? Des élus s’inquiètent

Où stocker les déchets d’amiante de Wallonie ? Ces déchets sont enfouis dans des CET, centres d’enfouissement technique. Seulement voilà, on commence à manquer de place. Il existe quatre CET en Wallonie. Celui de Tenneville est fermé depuis des années, celui de Liège arrive tout doucement à saturation et celui de Monceau-sur-Sambre, près de Charleroi fermera en 2022.

En d’autres mots, il ne resterait que le CET de Habay pour accueillir tous les déchets d’amiante de Wallonie, et ça, les bourgmestres de Habay et d’Etalle le refusent catégoriquement. " Cela signifie un tonnage extrêmement important et un kilométrage beaucoup plus important qu’avant. Or, même la ministre le disait pour Monceau, le transport d’amiante présente un risque potentiel pour la santé. Moi, je veux bien qu’on protège les gens de Monceau avec leur CET qui ne recevra plus d’amiante mais, moi, je me dois aussi de protéger les gens de Habay, d’Etalle et de toute la région. Avec tous ces kilomètres réalisés par les camions, si un accident arrive sur l’autoroute ou un autre axe routier, ce sont tous les villages environnants qui risquent d’être impactés… ", s’insurge Serge Bodeux, le bourgmestre de Habay. Et au sujet du transport, Habay et Etalle pointent aussi du doigt le fait que certains déchets d’amiante ont déjà été refusés au CET de Habay parce que mal emballés.