Les coopératives Réseau Solidairement et Li Terroir s'unissent, un plus pour le consommateur

Les deux principales coopératives de produits de terroir de la Province de Luxembourg, le " Réseau Solidairement" qui couvre le sud et le centre et "Li Terroir" au nord s'unissent pour offrir encore un meilleur service aux consommateurs. Ensemble, elles ont répondu à un appel à projets wallon intitulé "relocalisations l'alimentation". En tout une bonne centaine de producteurs luxembourgeois sont disponibles, depuis décembre dernier, via les plateformes de commande et le réseau d’épiceries partenaires s’étoffe aussi régulièrement. Mais il faut encore améliorer l'aspect logistique ! " Nous avons un grand territoire, des distances parfois importantes et une logistique qui doit être spécifique pour pouvoir mettre en contact le producteur et le consommateur via l’épicerie ou l’Horeca ", explique Denis Amerlinck du Réseau Solidairement. " Nous voudrions avoir un centre logistique à Libramont, endroit le plus central et deux autres à Virton pour le sud et dans la région de Marche ! ". Marche, plus précisément Marloie où se trouve un autre partenaire intéressant " les ateliers de Transformations Famenne et Terroir Agrinew " Des ateliers de découpe et de transformation pour les légumes, un outil pratique et performant. Et pour rayonner sur toute la Province de Luxembourg, il reste encore à associer producteurs et épiceries des régions plus au nord comme Vielsalm et Gouvy.