Les communes luxembourgeoises ont répondu en nombre à l'appel à projets Smart Région lancé en janvier dernier par le Gouvernement Wallon.

Aujourd'hui, sur les 43 projets lauréats, dix sont Luxembourgeois et un onzième est le fruit d'une collaboration entre Idelux et le Bureau Economique de la Province de Namur. Idelux Projets Publics accompagne directement cinq projets dont celui d'Aubange qui souhaite améliorer la consultation citoyenne, et Nassogne et Attert pour une distribution d'eau potable "intelligent".

Bertrix entend mettre en place des actions environnementales, et Martelange développer une application communale au service du commerce et du tourisme local.

Bastogne, La Roche-en-Ardenne et Wellin sont également lauréates. Le projet des deux intercommunales Idelux et BEP, c'est notamment une plate-forme de réservation de mobilité partagée.