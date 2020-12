Les communes gaumaises impactées par la Peste Porcine Africaine indemnisées par la Wallonie

Une bonne nouvelle pour les finances des communes gaumaises impactées par la Peste Porcine Africaine ! Le gouvernement wallon vient de débloquer 1,1 million € pour indemniser les communes et CPAS (centres publics d'action sociale) qui disposent de propriétés forestières dans les zones délimitées pour lutter contre la PPA. Dans ces zones, l’exercice de la chasse a été réduit, voire interdit.Pour les Bourgmestres de ces communes, cette aide va permettre de compenser les pertes dues au fait que les chasses n'ont pu être louées. " C’est même une très bonne nouvelle ", commente, le Député-Bourgmestre de Tint Igny, Benoît Piedboeuf, " parce que nous obtenons là l’indemnisation des pertes de location de chasse. Nous avions aussi signalé à la Région, les pertes sur les ventes de bois mais là il s’agissait d’une perte sur un patrimoine qu’on ne ne vendrait pas mais qui est toujours là, tandis que sur les locations de chasse, c’était une perte de la totalité du loyer et la Région va compenser, c’est donc une très bonne nouvelle ! " Concrètement, Virton obtient 189.000€, Tintigny, 151.000 et Florenville 134.000, pour citer les trois communes les plus indemnisées !