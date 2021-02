Les communes de Fauvillers et de Martelange fusionneront-elles prochainement ?

Les communes de Fauvillers et de Martelange fusionneront-elles bientôt ? Si aucune discussion officielle n'a encore eu lieu, Fauvillers réfléchit aux avantages de la formule et le sujet a été évoqué lors du dernier conseil communal.

Il y a un contexte favorable puisque la Wallonie planche sur un avant-projet de décret sur un cadre pour de nouvelles fusions en 2024, sur base volontaire. Le but ne serait évidemment pas de supprimer des services aux citoyens et encore moins leur qualité. Mais pour en arriver là, il faudrait procéder par étapes précise Nicolas Stilmant, le bourgmestre de Fauvillers :

"L'idée c'est qu'aux prochaines élections communales, les communes qui souhaitent le faire aient sauté le pas. En attendant il faut constituer le dossier et le soumettre à la population, via une consultation populaire. Et puis seulement en bout de course, le conseil communal peut décider ou non s'il faut réaliser une fusion. Ca ne se fait pas en un jour, sans consultation et sans prendre le temps de réfléchir. Et pour l'instant il n'y a pas eu de réunion avec Martelange pour décider si on le faisait ou non. Le décret existe, mais on n'a pas les détails et on n'a encore pas entamé de discussion. Tout reste à faire".