Les cinémas de Virton se préparent pour le Festival du Film Européen dès le 6 novembre

Si les mesures sanitaires restent ce qu'elles sont d'ici là, le 41 -ème Festival du Film Européen de Virton aura bien lieu dès le 6 novembre... Les organisateurs ont beaucoup réfléchi. Mais même avec le couvre-feu, le Président du Festival, André Cadet et son équipe ont réussi à trouver une solution pour programmer deux films chaque jour jusqu’au 12 novembre, à 16h30 et 19h. Et les deux salles de cinéma de Virton et Saint-Mard ont été aménagées pour un nombre de spectateurs limités. "Si nous avons pu un moment occupé toutes les rangées avec un siège entre les bulles, les nouvelles mesures nous imposent d’occuper une rangée sur deux, par bulles. Nous aurons donc une cinquantaine de personnes par salle et par séance. Ça fera plaisir à pas mal de monde, parce que nous avons beaucoup d’abonnés", explique André Cadet. Mais bien sûr à la différence des autres années, il n’y aura pas de bar, pas de consommations ni de réception, rien que des films ! "C’est l’objectif principal et c’est important pour notre santé mentale, parce que on se retrouve avec d’autres personnes, même si elles ne sont pas proches, on vit un petit peu le même film et on vivre ensemble", conclut André Cadet. Heureusement, que le cinéma de Virton a eu l’opportunité, il y a quelques années, de racheter la salle " Nos Loisirs " à Saint-Mard, ce qui permet de programmer le même film en parallèle des deux côtés ! Côté programmation, précisément, il fallut faire des choix drastiques car la production européenne est importante depuis le confinement du printemps. Finalement ce sont, 14 films, deux par jour, qui seront proposés et dans le prolongement, les trois mardis suivants, les "mardis du cinéma" permettront de proposer six autres films. Epinglons le film, " Un Triomphe", avec Kad Merad pour l’ouverture. Un film comme un écho à l’actualité puisque le personnage principal est un acteur ne trouve pas de travail dans le monde de l’audiovisuel et il va finalement avec d’autres, va jouer des pièces de théâtre dans les prisons. Citons encore le nouveau film, en avant-première de Lucas Belvaux, " Des hommes" avec Depardieu et Daroussin et il y a aussi un film belge, " Une Vie démente ", qui pour André Cadet, "est vraiment le chef d’œuvre belge qui devrait cartonner" !

