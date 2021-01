Les changements politiques aux Etats Unis n'ont jamais influencé les relations entre Idelux et l'Université américaine de Texas A & M

A l’occasion de la prestation de serment de Joe Biden, comme 46 ème Président des Etats Unis, nous nous penchons sur les relations entre la Province de Luxembourg et le pays de l'Oncle Sam.

Au-delà de la symbolique de Bastogne pour tous les Américains, il y a notamment les relations tissées entre l'intercommunale de Développement Economique Idelux et l'Université de Texas A& M.

Cela fait maintenant 10 ans que Idelux et l'Université texane ont développé des échanges et collaborations mais à aucun moment les changements politiques à l'échelon local ou autre n’ont affecté ces relations, constate le Directeur général d’Idelux Fabian Collard.

"Le but commun, poursuit-il, c’est d’avancer ensemble dans la bonne direction de développement d’activités et ce but commun est partagé tant par les Démocrates que par les Républicains ! "

Mais de manière plus générale, Fabian Collard perçoit une plus grande ouverture sur le monde du nouveau Président américain. "Trump avait quand même recentré les priorités sur les Etats Unis et le territoire américain et on sait que les Démocrates ont, par nature, une tendance à se tourner beaucoup plus vers l’international, bref nos projets ne devraient pas que du contraire souffrir de l’arrivée de Joe Biden", conclut Fabian Collard.

Et parmi ces projets, celui de développer avec la commune de Bastogne, un centre d'entreprise sur le site de Bastogne Barracks. Il s’agit de créer un véritable lien entre la Province de Luxembourg, l’Europe et les Etats Unis, au travers du Texas, et de favoriser les échanges pour les entreprises belges et américaines, mais aussi dans d’autres domaines comme les échanges entre écoles, étudiants et le monde de la recherche notamment.