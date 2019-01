Les cahiers de l'Académie luxembourgeoise, consacrent un numéro au poète Francis André

Les poèmes de Francis André de Fratin ont été publiés dès les années 20 et lui ont valu un succès considérable. Également reporter (notamment pour la revue AZ) et homme de radio (il compte parmi les pionniers de l’INR), Francis André s’intéressa au folklore, à l’histoire et aux vieilles coutumes de nos régions.

Mais il eut l’imprudence de continuer ses collaborations au début de la guerre 39-45, notamment avec Radio Bruxelles, sous la coupe allemande. Cette activité lui valut un procès après les hostilités, procès qui se solda par une condamnation relativement lourde.

Mais on parle beaucoup dans ces cahiers, de la riche oeuvre littéraire de Francis André avec textes et témoignages :

"Ce qui est très intéressant et ça n'a jamais été publié, ce sont les chroniques paysannes, qui ont été lues sur les onde de l'INR. Alors c'est très beau et ça parle du pays de Gaume. Tout ce qui a disparu au cours de sa vie, de 1897 à 1976, toutes les vieilles coutumes du pays."

Pierre André, le petit fils du poète-paysan est très heureux de cet hommage :

"J'étais jeune quand il est décédé et à la fin de sa vie, il n'était pas en bonne santé. Donc je n'ai pas de souvenirs de l'écrivain, mais j'ai des souvenirs de l'homme et du grand-père qui était charmant. Donc je le redécouvre et c'est un bel hommage, et puis la qualité de l'ouvrage est exceptionnelle."