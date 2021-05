Les agriculteurs s'inquiètent, la paille commence à manquer

Les températures ont des difficultés à grimper et cela a de multiples conséquences. Pour les agriculteurs notamment, qui s'inquiètent. La paille commence à manquer à cause d'un hiver rigoureux précise Jean-Pierre Lequeux, éléveur de Blanc Bleu belge à Neufchâteau :

"La consommation de paille a été plus importante que les autres années, augmentée par l'introduction de la paille dans les mélangeuses, pour nourrir le bétail. Et les gelées du mois d'avril ont maintenu les animaux dans l'étable. Et puis le paillage s'est prolongé."

Et ce qui est rare est cher. Les éleveurs doivent mettre le prix pour obtenir de la paille :

"Il y a un an on avait de la paille à 70 euros. Aujourd'hui chez les vendeurs ces stocks là ont diminué, et à présent c'est 110-120 euros la tonne."